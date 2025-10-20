Сектор Газа
Песков: Москва намерена и дальше расширять отношения с Тегераном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Leonid Altman

Иран — важный стратегический партнёр России, отношения с которым развиваются быстрыми темпами. Москва намерена и дальше расширять двусторонние связи. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия, безусловно, готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях. Иран — это наш партнёр, и наши отношения весьма динамично развиваются», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Россия будет и дальше работать над развитием сотрудничества с Ираном.

Трамп заявил о готовности снять санкции с Ирана, но при одном условии

Ранее Life.ru сообщал, что российско-иранский договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве официально вступил в силу. Он рассчитан на 20 лет и имеет опцию автоматического продления. В его рамках Россия и Иран могут проводить совместные военные учения, разрабатывать отдельную платёжную инфраструктуру и противостоять санкционному давлению.

