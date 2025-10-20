Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 10:12

Песков: Позиция России по мирному урегулированию последовательна и известна

Обложка © Life.ru

Позиция России и президента Владимира Путина в отношении мирного урегулирования на Украине остаётся последовательной и общеизвестной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Позиция Российской Федерации и президента Путина [по мирному урегулированию на Украине] последовательна, хорошо известна», — заметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, остаются ли условия Москвы по урегулированию на Украине неизменными.

Песков заявил о провокациях Запада в отношении Украины для продолжения войны

Ранее стало известно, что Кремль предельно ясно донёс до американской стороны свою позицию касательно возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Киеву. Путин изложил позицию Российской Федерации, исключив любые двусмысленности.

Александр Юнашев
