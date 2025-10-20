Песков: Позиция России по мирному урегулированию последовательна и известна

Позиция России и президента Владимира Путина в отношении мирного урегулирования на Украине остаётся последовательной и общеизвестной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Позиция Российской Федерации и президента Путина [по мирному урегулированию на Украине] последовательна, хорошо известна», — заметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, остаются ли условия Москвы по урегулированию на Украине неизменными.

Ранее стало известно, что Кремль предельно ясно донёс до американской стороны свою позицию касательно возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Киеву. Путин изложил позицию Российской Федерации, исключив любые двусмысленности.