20 октября, 10:16

Кремль отказался комментировать сообщения СМИ о планах РФ и Украины по территориям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии дополнительных комментариев относительно содержания недавнего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом он сообщил в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопросы о публикациях в западных СМИ.

«Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре, мы дали. Больше нам сообщить нечего», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми субъектами Российской Федерации по результатам референдумов 2022 года.

Трамп не обсуждал с Украиной передачу Донбасса России
Трамп не обсуждал с Украиной передачу Донбасса России

Ранее сообщалось, что во время встречи в Вашингтоне 17 октября Дональд Трамп занимал жёсткую позицию в отношении Владимира Зеленского. По имеющимся данным, американский президент настаивал на территориальных уступках в отношении Донбасса и допускал резкие высказывания, в том числе предупреждая о потенциальных последствиях продолжения конфликта для Украины.

