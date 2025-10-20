В Кремле ответили на предложение Трампа остановить конфликт на текущих позициях

Позиция России в переговорах о возможной остановке боевых действий на существующих рубежах остается прежней. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения в СМИ о соответствующем предложении Дональда Трампа.

Песков назвал эти публикации «газетным сообщением», отметив, что подобных заявлений было много. Он подчеркнул, что эта тема не раз поднималась в ходе российско-американских контактов, и Москва каждый раз давала на нее ответ. «Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняется», — заявил представитель Кремля.

Трамп ранее предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта. Он выразил уверенность, что позже стороны смогут договориться.