Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 10:07

В Кремле ответили на предложение Трампа остановить конфликт на текущих позициях

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Позиция России в переговорах о возможной остановке боевых действий на существующих рубежах остается прежней. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения в СМИ о соответствующем предложении Дональда Трампа.

Песков назвал эти публикации «газетным сообщением», отметив, что подобных заявлений было много. Он подчеркнул, что эта тема не раз поднималась в ходе российско-американских контактов, и Москва каждый раз давала на нее ответ. «Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняется», — заявил представитель Кремля.

Зеленский считает, что конфликт на Украине приблизился к завершению
Зеленский считает, что конфликт на Украине приблизился к завершению

Трамп ранее предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта. Он выразил уверенность, что позже стороны смогут договориться.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar