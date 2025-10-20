Воздушная тревога охватила сразу все регионы Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Сирены звучат по всей стране. Об этом сообщают данные официального ресурса оповещения населения.

Изначально тревога была слышна в Киеве, а затем, в течение минуты, распространилась на все регионы страны.

Ранее сообщалось о нанесении ударов ВС РФ по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Среди поражённых целей — предприятия оборонно-промышленного комплекса, специализированный центр подготовки операторов БПЛА Главного управления разведки Украины, а также радиолокационная станция системы ПВО ВСУ.