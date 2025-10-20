Воздушная тревога охватила сразу все регионы Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Сирены звучат по всей стране. Об этом сообщают данные официального ресурса оповещения населения.
Изначально тревога была слышна в Киеве, а затем, в течение минуты, распространилась на все регионы страны.
Ранее сообщалось о нанесении ударов ВС РФ по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Среди поражённых целей — предприятия оборонно-промышленного комплекса, специализированный центр подготовки операторов БПЛА Главного управления разведки Украины, а также радиолокационная станция системы ПВО ВСУ.
