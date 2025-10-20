Сектор Газа
20 октября, 10:36

В театре Ленсовета опровергли сообщения об уходе со сцены Михаила Боярского

Михаил Боярский. Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Народный артист РСФСР Михаил Боярский не ушёл со сцены, заявили в театре Ленсовета, опровергнув распространившиеся сообщения об окончании карьеры звезды «Трёх мушкетёров». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Наглое враньё» — заявили в культурном учреждении.

Соответствующую новостью в театре сочли фейком. Там подчеркнули, что Боярский ничего подобного не заявлял. Более того, он задействован в двух постановках и продолжит играть на сцене.

Ранее жена Михаила Боярского раскрыла его состояние после падения в театре. Лариса Луппиан подчеркнула, что актёр практически полностью восстановился после полученной травмы и возобновил работу в театре имени Ленсовета.

