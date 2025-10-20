Фигуристка Трусова поделилась трогательными фото венчания с мужем и крещения сына

Фигуристка Александра Трусова обвенчалась с супругом Макаром Игнатовым. Кадрами с церемонии, состоявшейся 17 октября, спортсменка поделилась в телеграм-канале.

На фотографиях пара изображена у алтаря со свечами, а также в момент обмена кольцами. Трусова дополнила белое свадебное платье элегантным кейпом.

«Ещё раз «да»... Навсегда», — прокомментировала кадры Александра.

Фото © Telegram / Alexandra Trusova

В тот же день пара крестила своего общего сына Михаила, этот момент тоже был запечатлён на фотографиях. Дата 17-го числа является для семьи особенной — именно 17 августа этого года они официально зарегистрировали свои отношения.

Life.ru рассказывал, что три назад Александра Трусова и её супруг Макар Игнатов, провели две важные семейные церемонии — венчание и крещение своего сына Михаила. Обе церемонии были заверены официальным документами, фотографии которых Трусова разместила у себя в телеграм-канале.