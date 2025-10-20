В российских школах и колледжах прошёл урок «Разговоров о важном» ко Дню народного единства

В понедельник, 20 октября, в школах и колледжах по всей стране прошёл урок из цикла «Разговоры о важном» — тема: «О городах России. Ко Дню народного единства». Занятие задумано как размышление о том, что делает нацию прочной: общие ценности, уважение к земле, забота о людях или что-то ещё.

Гостьей у ребят стала певица и актриса Татьяна Куртукова. Она говорила о важности духовных и культурных корней, о том, как любовь к дому и природе подпитывает творческую силу и внутреннюю стойкость.

«Цель таких праздников, как День народного единства, очень благая. Люди чувствуют, что им очень важно находится в общем поле, где происходит признание в любви своей Родине», — сказала Куртукова.

Школьники и студенты делились историями о своей малой родине, рассказывали о семейных традициях и людях, формирующих облик городов. В центре беседы — идея единства в многообразии: разные культуры и ландшафты складываются в общую картину чего-то большего.

Важно не противопоставлять прошлое и современность, а искать общий язык, где соседствуют традиции и обновления, подчёркивали педагоги.

