СК завёл уголовное дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны по госконтракту

Следственные органы возбудили уголовное дело о хищении более полумиллиарда рублей у Министерства обороны при выполнении государственного контракта. Об этом сообщили в официальном представительстве Следственного комитета.

Среди подозреваемых — бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании Николай Лаптев, а также генеральный директор и заместитель руководителя коммерческой организации «ПП «Интерарм». В 2022 году между ведомством и частными фирмами был заключён многомиллионный контракт на поставку специализированного оборудования для трубопроводных систем.

По версии следствия, в 2023 году ответственные лица организовали поставку материалов, не соответствующих условиям госконтракта. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательной базы.

Ранее Life.ru рассказывал, что Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2021-2022 годах Кузнецов, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна взятку в виде земельного участка и здания общей стоимостью свыше 80 миллионов рублей, за что оказал содействие заключению госконтрактов с гостиницами бизнесмена. При обысках у обвиняемого были изъяты денежные средства в рублях и валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши на общую сумму более 260 миллионов рублей, а само уголовное дело уже направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.