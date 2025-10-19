Бывшего бизнес-партнёра Павла Деревянко обвинили в хищении 400 млн рублей

В Москве начался судебный процесс над Григорием Мулузяном, криптоинвестором и бывшим бизнес-партнёром актёра Павла Деревянко. Он обвиняется в мошенничестве, связанном с инвестициями в криптовалюту, в результате которого потерпевшие понесли ущерб на общую сумму около 400 миллионов рублей. Мулузян частично признал вину и начал возмещать ущерб потерпевшим.

Бизнесмен был арестован из-за угроз одному из потерпевших на стадии предварительного следствия, и срок его ареста продлили до декабря текущего года.

По словам свидетелей, Мулузян организовал в Москве мошенническую пирамиду, обманывая актёра и других инвесторов. Деревянко заявил, что бывший бизнес-партнёр предложил ему учредить криптокомпанию «Бии Соул» и инвестировать в неё не только свои сбережения, но и средства друзей. В итоге артист передал Мулузяну лично более 257 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2023 года, первоначально по факту хищения средств у Деревянко. В ходе расследования к делу добавились ещё три эпизода мошенничества, совершённых по схожим схемам. Изначально Мулузян утверждал, что его отношения с Деревянко носят гражданско-правовой характер, однако перед началом суда заявил о частичном признании вины.