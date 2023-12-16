"Куда дальше пойдёт?": Деревянко на фоне криптоскандала снял картины в офисе бизнес-партнёра

Российский актёр Павел Деревянко после криптоскандала начал делить имущество со своим бизнес-партнёром Григорием Мулузяном. В беседе с телеграм-каналом SHOT трейдер заявил, что артист в его офисе уже снял со стен картины.

Бизнес-партнёр актёра Павла Деревянко Григорий Мулузян рассказал, как артист забирал картины из офиса. Видео © Telegram / SHOT

Мулузян утверждает, что сторона Деревянко угрожала ему уголовным делом за разглашение информации о партнёрстве. С актёром после начала громкого скандала он виделся только один раз — когда тот и приехал в их офис забрать картины.

"Уголовным делом пугают за то, что опубликовал факты по делу. Поэтому ничего больше не показываю. Страшно. Просто чтобы из одного дела не перетекло в другое. Я говорю [Деревянко]: "Ну чего, куда дальше так пойдёт?" Ничего мне не ответил", — сказал трейдер.

При этом Мулузян вновь намерен заняться трейдингом, однако уже на российских биржах. Сейчас он ищет новых партнёров, причём инвестиции в бизнес его не интересуют. Между тем на данный момент у него осталось примерно полтора миллиона долларов долгов перед инвесторами.