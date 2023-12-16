"Куда дальше пойдёт?": Деревянко на фоне криптоскандала снял картины в офисе бизнес-партнёра
SHOT: Деревянко после криптоскандала стал делить имущество с партнёром Мулузяном
Российский актёр Павел Деревянко после криптоскандала начал делить имущество со своим бизнес-партнёром Григорием Мулузяном. В беседе с телеграм-каналом SHOT трейдер заявил, что артист в его офисе уже снял со стен картины.
Бизнес-партнёр актёра Павла Деревянко Григорий Мулузян рассказал, как артист забирал картины из офиса. Видео © Telegram / SHOT
Мулузян утверждает, что сторона Деревянко угрожала ему уголовным делом за разглашение информации о партнёрстве. С актёром после начала громкого скандала он виделся только один раз — когда тот и приехал в их офис забрать картины.
"Уголовным делом пугают за то, что опубликовал факты по делу. Поэтому ничего больше не показываю. Страшно. Просто чтобы из одного дела не перетекло в другое. Я говорю [Деревянко]: "Ну чего, куда дальше так пойдёт?" Ничего мне не ответил", — сказал трейдер.
При этом Мулузян вновь намерен заняться трейдингом, однако уже на российских биржах. Сейчас он ищет новых партнёров, причём инвестиции в бизнес его не интересуют. Между тем на данный момент у него осталось примерно полтора миллиона долларов долгов перед инвесторами.
Напомним, Мулузян рассказывал, что поначалу дела с Деревянко у них шли хорошо: ежемесячный доход артиста тогда составлял около 4,5 миллиона рублей, а максимальный — 175 миллионов. Однако потом их якобы кинула биржа Xena Exchange на 265 миллионов рублей — и "дружба закончилась". Теперь, используя другие источники дохода, Мулузян возвращает долги прогоревшим инвесторам, но расплачиваться со всеми отказывается. Бизнесмен считает, что Деревянко тоже должен участвовать в погашении долгов, однако тот этого не делает.
Как сообщал Лайф, ранее Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше одного миллиона рублей. С заявлением в полицию обратился москвич, который вложился в криптобизнес звезды сериала "Беспринципные", но никакой прибыли не получил. Вторым потерпевшим оказался предприниматель из Подмосковья. Мужчина пожаловался, что лишился 24 миллионов рублей из-за действий соучредителя. Жертвами мошеннической схемы стали также режиссёр Марюс Вайсберг и актёр Артём Ткаченко. Деревянко судится с Мулузяном за перераспределение долей в компании.
ТАСС / Сергей Фадеичев