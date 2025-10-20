Оскорблённый губернатором глава района остаётся в больнице и может сохранить пост

После публичного конфликта с губернатором Самарской области глава Кинельского района Юрий Жидков не появляется на работе — он находится в больнице.

Как стало известно Life.ru, его рабочий статус остаётся неопределённым: заявление на увольнение он не подавал, но обязанности временно исполняет заместитель.

По словам источников, Жидков занял выжидательную позицию. После того как история вышла на федеральный уровень, неизвестно, на чьей стороне окажутся симпатии Москвы.

Если федеральные власти воспримут поведение губернатора как чрезмерное, у Жидкова может появиться шанс сохранить свой пост.

Что произошло между Жидковым и Федорищевым

14 октября 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рабочей поездке в Кинельский район обратил внимание на заброшенный мемориальный камень с повреждённой табличкой, которая была предназначена для установки обелиска участникам Великой Отечественной войны.

В диалоге с Жидковым губернатор спросил: «Это просто камень? Да?» Жидков ответил «Да». После чего Федорищев с использованием нецензурной лексики объявил: «Уволен ****». Видео этого момента попало в соцсети

Федорищев позже признал, что форма была чересчур резкой, и извинился «за форму … перед всеми, кто видел это видео».

Причины конфликта

Губернатор заявил, что состояние объектов (школа, ДК, мемориал) в районе свидетельствует о «халатности и безразличии» администрации района.

Табличка на камне, по словам губернатора, была снята, замена/реконструкция отложена — и он интерпретировал это как пренебрежительное отношение к памяти героев.

Жидков утверждает, что камень был установлен ранее и перенесён местными жителями на территорию школы, о чём он узнал позже; он считает, что сам к ситуации не имел прямого отношения.

Последствия

После инцидента Жидков был госпитализирован с гипертоническим кризом, что связано с эмоциональной нагрузкой ситуации.

Хотя губернатор объявил об увольнении Жидкова, формально процедура может быть осложнена: глава района избирается либо назначается на основании законодательства, и одностороннее увольнение губернатора вызывает вопросы.