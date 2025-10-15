Атаман отрёкся от «ненастоящего казака» Федорищева, но занял его сторону в конфликте

Атаман Православного союза казаков Андрей Поляков поддержал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, пославшего матом в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Life.ru решил узнать мнение атамана, так как ранее глава региона прошёл церемонию верстания в казаки.

«Во‑первых, в казаки не посвящают, как это сделали с Федорищевым. То есть казаками рождаются так же, как азербайджанцы, чеченцы, белорусы, калмыки и другие национальности. Это — новодел, у казаков никогда такого не было, начнём с этого. Как можно верстать в казаки — я не понимаю. До революции казаки всегда считались национальностью, и в документах всегда указывали национальность — «казак». У казаков есть свой язык, своя культура, свои праздники», — сказал Поляков.

Атаман выразил недоумение по поводу практики причисления к казакам лиц других национальностей, заявив, что такой обычай исторически не существовал и его происхождение неясно. Он подчеркнул, что, по его мнению, национальность определяется происхождением: если человек и его предки являются русскими, то он не может внезапно стать казаком.

«Я знаю свою родословную казаков с конца XVIII века, знаю, где в каких станицах жили мои предки. Поэтому считаю, что губернатор и те, кто занимается верстанием, не имеют к казачеству отношения. Потому что они выдумывают какие-то необязательные обряды, которыми никогда не занимались казаки, — это, мягко говоря, неправильно», — высказался Поляков.

При этом атаман заявил, что понимает губернатора в ситуации с увольнением Жидкова, объяснив, что просмотренный ролик демонстрирует искреннее возмущение главы региона происходящим, что и вылилось в эмоциональную реплику. По его словам, в подобных ситуациях, когда эмоции переполняют, иначе поступить невозможно, и хотя он сам старается избегать нецензурной лексики, но бывают моменты, когда просто нет других слов.

«Вы понимаете, там стоит камень или памятник, есть табличка о войне, где гибнут люди, есть место для установки обелиска — а его даже установить не смогли. Почему? Можно было скинуться с депутатами на деньги — хоть по тысяче, по две, по пять или по десять тысяч рублей, — и поставить хоть какой-то памятник. Это был бы минимум», — подытожил атаман.

Атаман заявил, что в конце концов хотя бы на свои деньги установить памятник, ведь это не так дорого сделать. Он подчеркнул, что губернатор всё сделал правильно, выпоров такого главу района, назвав это ужасом и отметив, что с ним ещё мягко обошлись, уволив таким образом.

Напомним, Федорищев уволил Юрия Жидкова под камерами сразу после доклада, использовав нецензурные выражения. Он отметил, что увидел в Кинельском районе на заднем дворе школы камень с повреждённой мемориальной табличкой. Этот камень предназначался для будущего обелиска в память о земляках — участниках Великой Отечественной войны. Видео, где глава региона отправляет подчинённого в отставку, использовав мат, опубликовали местные паблики. Позже Федорищев прокомментировал увольнение главы Кинельского района. В Госдуме назвали хамом Федорищева за скандальное увольнение самарского чиновника. Позже он извинился за грубое высказывание. В Кремле не стали комментировать ситуацию.