Директор Сергея Пенкина раскрыл подробности жёсткого конфуза певца в отеле

Популярный российский певец Сергей Пенкин не несёт ответственности за повреждённый матрас в новосибирском отеле, поскольку изделие оказалось бракованным, заявил директор артиста Вадим Колчков. По его словам, матрас порвался по шву в результате производственного дефекта, а не преднамеренных действий исполнителя.

Собеседник «Москвы 24» также отметил, что юристы певца уже ведут переговоры с представителями гостиницы и готовят официальный запрос для оспаривания назначенного штрафа. Директор Пенкина подчеркнул, что в настоящее время проводится независимая оценка качества спорного матраса для подтверждения его изначальной неисправности.

«Делается оценка этого матраса. Он порвался по шву. То есть не рваный был, это просто либо старый матрас, либо некачественный», — уверен Колчков.

Напомним, Сергей Пенкин проснулся в перьях после концерта в Новосибирске и влетел на 350 тысяч. После выступления в музыкант пришёл в отель и лёг спать, однако наутро в его номере повсюду были перья и пух. В итоге он заплатил 350 000 рублей в качестве штрафа за испорченный матрас.