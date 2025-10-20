Сектор Газа
20 октября, 12:21

«Радио Судного дня» передало второе загадочное сообщение за день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Benjamin Clapp

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», зафиксирована в эфире со вторым сообщением за сутки. Об этом сообщает проект, отслеживающий активность данной радиостанции.

«НЖТИ 34948 ДЫРОКОЛ 0091 5671», прозвучало в эфире в 14:32 по московскому времени.

Второе сообщение от «Жужжалки» было отправлено спустя чуть более часа после первого.

Напомним, что первое сообщение от радиостанции зафиксировали в 13:26 по московскому времени. Она передала сообщение «Дон Кихот» вскоре после нового заявления президента США Дональда Трампа о мире.

