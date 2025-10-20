Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что «мир становится заразительным»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS, что заключение мирных соглашений «становится заразительным» и что всё больше стран стремятся к диалогу.

«Люди хотят их заключать», — сказал Уиткофф, отметив, что его команда сейчас работает над прекращением конфликта на Украине. По словам дипломата, в ближайшие месяцы Вашингтон надеется содействовать заключению мирного соглашения между Алжиром и Марокко, а также «найти долгосрочное дипломатическое решение с Ираном».

Уиткофф подчеркнул, что с иранской стороны уже поступают прямые звонки от лидеров страны.

Ранее он совместно с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, участвовал в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и организации обмена заложников. Кушнер описал внешнеполитический подход Трампа как «прагматический реализм» — ориентацию на интересы, а не на ценности.

«Если есть расхождения по интересам или ценностям, нужно обсуждать их в частном порядке и искать наилучшее решение», — отметил Кушнер.

Уиткофф в шутку назвал себя и Кушнера «секретарями по недопониманию», объяснив, что их задача — «строить доверие между людьми, которые десятилетиями не доверяли друг другу».

Ранее Трамп рассказывал о первой встрече Уиткоффа с Владимиром Путиным, состоявшейся в апреле в Санкт-Петербурге. Запланированная 20-минутная беседа, по словам американского лидера, затянулась на пять часов. Последний раз Путин и Уиткофф общались в августе — уже в Кремле.