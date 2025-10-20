В Севастополе «отец года» вёз грязного 4-летнего сына в кузове пикапа, чтобы не пачкать салон

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 52-летнего местного жителя, который перевозил своего 4-летнего сына в кузове пикапа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Севастополе оштрафовали водителя, перевозившего сына в кузове пикапа. Видео © Telegram / Полиция Севастополя

Нарушение было выявлено после мониторинга социальных сетей, где появилось видео с ребёнком, стоящим в кузове движущегося автомобиля. Как объяснил водитель, его сын упал в лужу по дороге с рынка, и, чтобы не испачкать салон иномарки, он решил перевезти мальчика таким опасным способом.

В отношении мужчины составили протокол по статье о нарушении правил перевозки детей, предусматривающей штраф в размере трёх тысяч рублей.

Ранее в Воронежской области на 545-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» произошёл необычный инцидент. Мужчина, остановившись для телефонного разговора, не заметил, как его сын-школьник вышел из автомобиля для естественных нужд, и продолжил путь без ребёнка. Подросток сам обратился за помощью к сотрудникам ближайшего пункта взимания платы, которые помогли ему связаться с отцом. Он, к слову, успел проехать 14 километров.