Onlyfans стал самой прибыльной компанией в мире по доходу на одного сотрудника

Британская платформа Onlyfans стала самой прибыльной компанией в мире по выручке на одного сотрудника — с бюджетом 37,6 миллиона долларов, опередив почти в 10 раз таких гигантов, как Microsoft, Amazon, Nvidia. Соответствующую статистику опубликовал сервис Multiples, анализирующий данные о компаниях.

В Onlyfans числится всего 46 сотрудников, остальные привлекаются эпизодически по аутсорсингу. В год организация смогла заработать 7,2 миллиарда долларов. Платформа пользуется огромной популярностью у жителей разных стран, потому что позволяет быстро создавать и монетизировать контент. Количество авторов публикаций на Onlyfans уже давно исчисляется миллионами, там публикуется контент для взрослых.

Ранее американская интернет-звезда Лил Тей заявила о заработке в 15 миллионов долларов на платформе OnlyFans всего за две недели, однако её конкурентка Софи Рейн публично усомнилась в правдивости этих слов.