В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана

В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Виной тому — густой туман в интервале с 21:00 мск 20 октября до 09:00 мск 21 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём ожидается +7…+9°С, небо будет в основном покрыто облаками с отдельными прояснениями, осадков, как прогнозируют синоптики, не предвидится.

Ветер усилится до 5–10 м/с, что добавит свежести, но не принесёт существенных изменений в картину погоды. В ночь и раннее утро будьте осторожны на дороге и планируйте поездки с учётом возможного снижения видимости.

А вот в южных регионах Сибири и на Дальнем Востоке сейчас экстремально холодно для этого времени года. К примеру, в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях температура опустилась до −12 градусов.