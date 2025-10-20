Сектор Газа
20 октября, 12:22

В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана

Обложка © Life.ru

В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Виной тому — густой туман в интервале с 21:00 мск 20 октября до 09:00 мск 21 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём ожидается +7…+9°С, небо будет в основном покрыто облаками с отдельными прояснениями, осадков, как прогнозируют синоптики, не предвидится.

Ветер усилится до 5–10 м/с, что добавит свежести, но не принесёт существенных изменений в картину погоды. В ночь и раннее утро будьте осторожны на дороге и планируйте поездки с учётом возможного снижения видимости.

