В Ленобласти дальний родственник четырежды изнасиловал иностранную студентку
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang
В Ленинградской области дальний родственник изнасиловал иностранную студентку, мотивируя это «наказанием» за то, что она не прошла его личную «проверку на целомудрие». Об этом сообщает TeLegram-канал Mash на Мойке.
Знакомство произошло на свадьбе, где они оба были гостями. Дальний родственник настойчиво добивался общения со студенткой СПбГУ, получив её номер телефона и активно используя СМС и звонки. В итоге мужчин попросил её помочь с уборкой в его доме. Девушка планировала пойти с подругой, но пришла одна.
В доме обстановка сразу показалась подозрительной: мужчина употреблял алкоголь и предлагал его девушке. Когда она попыталась вежливо уйти, он начал приставать к ней. Затем, применив силу, мужчина попытался проверить её девственность, но из-за недостатка знаний о женской физиологии результат его не удовлетворил.
За ночь мужчина четырежды надругался над девушкой. Утром ей удалось сбежать под предлогом похода в аптеку за лекарствами. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, девушка покинула Санкт-Петербург и уехала к родственникам в другой город, где вместе с ними написала заявление в полицию. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого.
