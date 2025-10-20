Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 13:41

Названа причина нехватки мужчин в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Cherkas

Экономист-социолог Аркадий Соловьёв заявил, что значительный демографический перекос в соотношении мужчин и женщин в России связан с недостатками в системе образования и воспитания. Об этом он сообщил в интервью «Постньюс».

Специалист сослался на данные Росстата, согласно которым женщин в стране на 8% больше, чем мужчин, причём с возрастом этот разрыв увеличивается до десятикратного значения.

По мнению эксперта, причина заключается в более короткой продолжительности жизни мужского населения, обусловленной гендерными особенностями. Соловьёв подчеркнул, что сложившаяся ситуация ведёт к социальной нестабильности, а для её исправления необходима системная пропаганда здорового образа жизни через образовательные институты, а не только через телевизионную демагогию.

Путин — о демографии: Чем больше у нас малышей, тем лучше
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций в Ново-Огарёво обозначил два ключевых приоритета государственной политики: достижение целей специальной военной операции и решение демографических вопросов.

Анастасия Никонорова
