Названа причина нехватки мужчин в России

Экономист-социолог Аркадий Соловьёв заявил, что значительный демографический перекос в соотношении мужчин и женщин в России связан с недостатками в системе образования и воспитания. Об этом он сообщил в интервью «Постньюс».

Специалист сослался на данные Росстата, согласно которым женщин в стране на 8% больше, чем мужчин, причём с возрастом этот разрыв увеличивается до десятикратного значения.

По мнению эксперта, причина заключается в более короткой продолжительности жизни мужского населения, обусловленной гендерными особенностями. Соловьёв подчеркнул, что сложившаяся ситуация ведёт к социальной нестабильности, а для её исправления необходима системная пропаганда здорового образа жизни через образовательные институты, а не только через телевизионную демагогию.