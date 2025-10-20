Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 13:27

Психбольница в Челябинске зарегистрировала товарный знак «Кукух» в Роспатенте

Обложка © Telegram / 74.ru

Обложка © Telegram / 74.ru

Психиатрическая больница в Челябинске зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Кукух». Об этом сказано в документации на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

На сайте сказано, что заявка на регистрацию товарного знака «Кукух» пришла от челябинской психбольницы 17 октября.

Клеймо на всю жизнь: В России хотят официально помечать алкоголиков и психов
Клеймо на всю жизнь: В России хотят официально помечать алкоголиков и психов

Кстати кукушка стала символом той самой психоневрологической больнице №1 летом этого года. Было даже выпущено несколько игрушечных птичек в разных нарядах. Персонажа придумал главврач клиники Михаил Козлов, взяв за основу своё собственное лицо.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar