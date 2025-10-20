Психбольница в Челябинске зарегистрировала товарный знак «Кукух» в Роспатенте

Психиатрическая больница в Челябинске зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Кукух». Об этом сказано в документации на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

На сайте сказано, что заявка на регистрацию товарного знака «Кукух» пришла от челябинской психбольницы 17 октября.

Кстати кукушка стала символом той самой психоневрологической больнице №1 летом этого года. Было даже выпущено несколько игрушечных птичек в разных нарядах. Персонажа придумал главврач клиники Михаил Козлов, взяв за основу своё собственное лицо.