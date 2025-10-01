Клеймо на всю жизнь: В России хотят официально помечать алкоголиков и психов

На портале «Госуслуги» необходимо вводить метки о наличии алкогольной зависимости и психических расстройств, заявил создатель движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов. По его словам, такая мера позволит оградить общество от потенциально опасных лиц, а также сформировать институт репутации.

Общественник отметил, что отметки должны ставиться гражданам, хотя бы раз находившимся на лечении в психоневрологическом диспансере. Он убеждён, что открытость такой информации поможет окружающим лучше понимать особенности поведения потенциально опасных людей и избегать конфликтных ситуаций.

«При этом очень многие люди попадают в неприятности, если связываются с алкоголиками. Если человек всё пропил, это может сильно ранить многих людей и даже коллективы», — подчеркнул собеседник издания «Абзац».

Напомним, ранее Болоянгов заявил, что борьбу с алкоголизмом в России следует ужесточить путём принудительного лечения и тюремного заключения для злостных нарушителей. Согласно его предложению, первые два случая лечения после запоя должны оплачиваться самими пациентами, а третий срыв — караться полугодовым тюремным сроком.