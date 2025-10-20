Жена Михаила Боярского заявила, что актёр продолжает играть в небольших постановках
Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Супруга Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан, опровергла сообщения о завершении карьеры мужа. В то же время актриса подчеркнула, что её супруг больше не играет больших ролей, хотя и остаётся в театре Ленсовета.
«Он работает в театре, играет в двух спектаклях. Он иногда снимается, если его приглашают. Играет что-то небольшое», — заявила Луппиан в интервью 78.ru.
Напомним, ранее в театре Ленсовета опровергли сообщения об уходе со сцены Михаила Боярского. Народный артист РСФСР задействован в двух постановках и продолжит играть на сцене, подчеркнули в учреждении культуры.
