Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 13:05

Путин вспомнил, как друг Никиты Михалкова облил его красным вином

Никита Михалков и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Никита Михалков и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин рассказал о курьёзном инциденте с красным вином, произошедшем на одном из юбилеев режиссёра Никиты Михалкова. Этой историей российский лидер поделился в документальном фильме телеканала «Россия», посвящённом юбиляру.

«Меня один из его друзей облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь. Но, насколько мне известно, всё-таки он своё слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно», сказал глава РФ.

Завтра, 21 октября, Михалков отметит свой восьмидесятый день рождения. Фильм с воспоминаниями президента вышел в преддверии этого юбилея.

Путин узнал у Мутко, как идут дела с преображением родины Деда Мороза
Путин узнал у Мутко, как идут дела с преображением родины Деда Мороза

Также в документальном кино о режиссёре Владимир Путин признался, что его с Никитой Михалковым связывает крепкая дружба. Президент подчеркнул, что их искренние дружеские отношения обладают особой внутренней динамикой, используя современное выражение о «химии» между людьми.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Никита Михалков
  • Путин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar