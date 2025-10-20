Путин вспомнил, как друг Никиты Михалкова облил его красным вином

Президент России Владимир Путин рассказал о курьёзном инциденте с красным вином, произошедшем на одном из юбилеев режиссёра Никиты Михалкова. Этой историей российский лидер поделился в документальном фильме телеканала «Россия», посвящённом юбиляру.

«Меня один из его друзей облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь. Но, насколько мне известно, всё-таки он своё слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно», — сказал глава РФ.

Завтра, 21 октября, Михалков отметит свой восьмидесятый день рождения. Фильм с воспоминаниями президента вышел в преддверии этого юбилея.

Также в документальном кино о режиссёре Владимир Путин признался, что его с Никитой Михалковым связывает крепкая дружба. Президент подчеркнул, что их искренние дружеские отношения обладают особой внутренней динамикой, используя современное выражение о «химии» между людьми.