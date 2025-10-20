Сектор Газа
20 октября, 13:05

В Москве мужчина нашёл 1,6 млн рублей и не вернул, теперь ему грозит 10 лет тюрьмы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skyward Kick Productions

В Москве мужчина забрал себе пакет с крупной суммой, который ранее выронил другой прохожий. В итоге москвич стал фигурантом уголовного дела за кражу 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Москвич нашел 1,6 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела. Видео © ГУ МВД России по городу Москве

«Предварительно установлено, что потерпевший вместе с супругой шёл по Новослободской улице, где у него из кармана куртки выпал пакет с деньгами в иностранной валюте на общую сумму свыше 1,6 млн рублей. Дома мужчина обнаружил пропажу. Самостоятельные поиски закончились безуспешно, и он обратился за помощью в полицию», — говорится в сообщении.

Полиция установила, что пакет подобрал 62-летний москвич, шедший следом. Вместо того чтобы вернуть деньги, он потратил значительную часть суммы, пока владелец не знал о пропаже. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), москвич может получить до 10 лет тюрьмы.

В МВД напомнили, что в соответствии со ст. 227 ГК РФ, нашедший бесхозную вещь обязан принять меры для её возврата: уведомить о находке владельца или правоохранительные органы. Присвоение чужого имущества без уведомления полиции квалифицируется как кража.

Ранее Life.ru сообщал о случае в Набережных Челнах, где школьница похитила у мужчины мобильный телефон и банковскую карту. После этого она совершила многочисленные покупки и даже оплачивала проезд другим людям. Незаконные операции удалось остановить лишь после того, как владелец заблокировал карту через банк. К моменту блокировки общая сумма расходов превысила 11 тысяч рублей.

Наталья Афонина
