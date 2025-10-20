Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 14:09

Миллер предупредил Европу о проблемах с газом в случае холодной зимы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о потенциальных проблемах на европейском газовом рынке в случае наступления холодной зимы. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава компании обратил внимание на то, что текущие запасы газа в подземных хранилищах Европы почти на 20% ниже показателей прошлого года, причём в Германии этот показатель превышает 20%.

«Если зима будет холодной, то могу сказать, что на европейском газовом рынке могут быть проблемы», — подчеркнул Миллер.

Он также отметил, что усиление присутствия финансовых спекулятивных фондов на газовом рынке создает дополнительный фактор ценовой волатильности, который может усугубиться в условиях возможного дефицита голубого топлива в осенне-зимний период.

«Конечно же, в «Газпроме» очень сильная аналитическая служба. И мы проанализировали, какой же объём закачки газа в подземные хранилища Германии был тогда, в предыдущие годы, когда они начинали отбор из подземных хранилищ 1-2 октября. Так вот, запас газа в подземных хранилищах может быть на 20% больше. Тогда возникает вопрос, а не случится так, что наступит холодная зима, а в подземках газа хватать не будет?» — обратил он внимание.

Россия готова «сию секунду‎» начать прокачку газа в Европу по «‎Северному потоку – 2»
Ранее сообщалось, что по заявлению еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, Европейский союз не планирует возобновлять импорт энергоносителей из России даже после завершения конфликта на Украине. На встрече министров энергетики в Люксембурге было подтверждено намерение полностью прекратить зависимость от российских поставок.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Алексей Миллер
  • Газпром
  • ЕС
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
