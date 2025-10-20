Миллер предупредил Европу о проблемах с газом в случае холодной зимы

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о потенциальных проблемах на европейском газовом рынке в случае наступления холодной зимы. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава компании обратил внимание на то, что текущие запасы газа в подземных хранилищах Европы почти на 20% ниже показателей прошлого года, причём в Германии этот показатель превышает 20%.

«Если зима будет холодной, то могу сказать, что на европейском газовом рынке могут быть проблемы», — подчеркнул Миллер.

Он также отметил, что усиление присутствия финансовых спекулятивных фондов на газовом рынке создает дополнительный фактор ценовой волатильности, который может усугубиться в условиях возможного дефицита голубого топлива в осенне-зимний период.

«Конечно же, в «Газпроме» очень сильная аналитическая служба. И мы проанализировали, какой же объём закачки газа в подземные хранилища Германии был тогда, в предыдущие годы, когда они начинали отбор из подземных хранилищ 1-2 октября. Так вот, запас газа в подземных хранилищах может быть на 20% больше. Тогда возникает вопрос, а не случится так, что наступит холодная зима, а в подземках газа хватать не будет?» — обратил он внимание.

Ранее сообщалось, что по заявлению еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, Европейский союз не планирует возобновлять импорт энергоносителей из России даже после завершения конфликта на Украине. На встрече министров энергетики в Люксембурге было подтверждено намерение полностью прекратить зависимость от российских поставок.