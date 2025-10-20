Зеленский заявил, что Россия «проиграла» Европу американцам, и Киев этому «помог»
Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский выразил уверенность, что Россия якобы потеряла все возможности поставлять энергетические ресурсы в Европу. Теперь США занимают освободившуюся нишу и будут инвестировать в Украину, которая поспособствовала выдавливанию Москвы, отметил глава киевского режима.
«Американцы всё равно полностью вытеснят российский газ из Европы. Мы должны понять — несмотря на те или иные договорённости, Россия Европу проиграла американцам», — сказал Зеленский, которого цитирует УНИАН.
Ранее еврокомиссар Дан Йоргенсен после встречи министров энергетики европейских стран в Люксембурге заявил, что Евросоюз не собирается покупать энергоносители у России, даже когда украинский конфликт завершится. А с 1 января 2026 года ЕС вводит запрет на транзит российского газа через свою территорию. Полный отказ от импортируемого из РФ газа произойдёт, по мнению европейских чиновников, до 2028 года.
