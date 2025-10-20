Трассы «Нева» и «Дон» переведут на зимний скоростной режим с 27 октября

С 27 октября на участках трассы М-4 «Дон» и М-11 «Нева» вводится зимний скоростной режим. Об этом сообщили в компании «Автодор». Теперь для легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонны будут действовать ограничения в 110 км/ч и 90 км/ч на определённых участках.

Согласно новым правилам, движение со скоростью до 110 км/ч разрешат только на нескольких отрезках: от Солнечногорска до деревни Воскресенское, на северном обходе Твери, а также на участке от села Медное до Санкт-Петербурга. На М-4 «Дон» подобный лимит сохранится на обходе Новой Усмани и Рогачевки. На обходе Ефремова в Тульской области максимальная скорость и вовсе составит 90 км/ч.

Как пояснили в дорожных службах, «переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях». Планируется, что следующей весной, в апреле 2026 года, ограничения на этих участках снова будут повышены до 130 и 110 км/ч.

