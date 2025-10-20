Сектор Газа
20 октября, 14:02

Глава МИД Украины Сибига призвал давить на Россию для достижения мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что странам стоит продолжать оказывать давление на Россию ради установления мира. С таким призывом он выступил на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза.

«Достичь прекращения войны России против Украины возможно. Но для этого нужно давление, давление и ещё раз давление», — подчеркнул Сибига.

Чиновник добавил, что также необходимо усилить сотрудничество Киева с западными странами по вопросу поставок оружия. Он также предложил иностранным инвесторам подумать о вложениях в Украину.

Рогов: Позиция Зеленского по выводу ВСУ из Донбасса раздражает Трампа

Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине близится к возможному завершению. Однако он подчеркнул, что быстро его закончить всё равно не удаётся. По словам политика, Киеву по-прежнему нужно западное оружие.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

