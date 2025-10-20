Юного футболиста заманили на просмотр, похитили и убили в Гане
В Гане при трагических обстоятельствах погиб 18-летний сенегальский футболист Шейк Туре, ставший жертвой преступной группы. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Молодого спортсмена заманили в Гану под предлогом прохождения просмотра в профессиональном клубе, после чего похитили и потребовали у его семьи крупный выкуп. Несмотря на переговоры, футболист был обнаружен мёртвым.
Местные власти в настоящее время проводят расследование для установления точных причин смерти и поиска виновных в организации этого преступления.
