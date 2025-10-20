Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 14:09

Юного футболиста заманили на просмотр, похитили и убили в Гане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nattawit Khomsanit

В Гане при трагических обстоятельствах погиб 18-летний сенегальский футболист Шейк Туре, ставший жертвой преступной группы. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Молодого спортсмена заманили в Гану под предлогом прохождения просмотра в профессиональном клубе, после чего похитили и потребовали у его семьи крупный выкуп. Несмотря на переговоры, футболист был обнаружен мёртвым.

Местные власти в настоящее время проводят расследование для установления точных причин смерти и поиска виновных в организации этого преступления.

21-летний воспитанник «Арсенала» трагически погиб после неудачного удара головой в матче
Ранее сообщалось, что что в квартире подмосковного Реутова было обнаружено тело заслуженного тренера России по боксу Олега Чехова с огнестрельным ранением. Следователи рассматривают как версию убийства, так и возможность самоубийства. Соседи, услышавшие выстрел, вызвали полицию, которая обнаружила рядом с телом пистолет. Отмечается, что жильцы дома не наблюдали в момент происшествия посторонних лиц.

