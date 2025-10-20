Международная федерация бобслея впервые признала незаконным отстранение россиян

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал отстранение российских спортсменов неправомерным. Окончательное постановление по делу было утверждено в воскресенье, 19 октября. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Суд установил, что ранее принятый конгрессом запрет лишён юридической основы. В результате IBSF утратила право исключать россиян из международных стартов — организация обязана допустить их к соревнованиям.

На практике это означает возможность участия российских бобслеистов и скелетонистов в отборочных и рейтинговых стартах, в том числе на пути к квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года, отметили в Минспорте.

«Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях», — написал министр.

Он добавил, что Минспорт направил апелляцию на аналогичное решение Международной федерации санного спорта, а 21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта будет решать вопрос о возможном допуске наших лыжников к соревнованиям.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) впервые признал, что отстранение российских спортсменов — это дискриминация. Ранее судьи никогда не поддерживали россиян в этом вопросе, но недавно апелляция Федерации настольного тенниса России была удовлетворена.