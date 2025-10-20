Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 13:53

В США мужчина умер на 20 минут и рассказал о загробной жизни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

В США пациент пережил клиническую смерть в течение 20 минут, а когда очнулся, рассказал о загробной жизни. Его историю рассказала медсестра по имени Мо в TikTok. По словам женщины, этот случай заставил её поверить в высшие силы.

Сотрудница приемного отделения рассказала, что когда мужчину реанимировали, он поделился впечатлениями о загробной жизни. Как говорит Мо, пациент помнил, как парил над палатой, и описывал детали, которых не мог знать.

Этот случай побудил медсестру задать коллегам вопрос о том, какой момент в их карьере заставил поверить в высшую силу? В комментариях другие медики стали делиться похожими историями.

Вознеслась и вернулась: Герой СВО описал отделение своей души от тела после клинической смерти
Вознеслась и вернулась: Герой СВО описал отделение своей души от тела после клинической смерти

А ранее СМИ рассказывали историю 19-летнего американского военного Чейза Скайлара Демайо, у которого случилась остановка сердца из-за врачебной ошибки. Парень пережил клиническую смерть, которая кардинально изменила его жизнь. Он описывает этот опыт как путешествие в рай.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar