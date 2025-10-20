В Австрии закроют последний центр приёма украинских беженцев с 2026 года

В Австрии приняли решение закрыть последний центр приёма украинских беженцев Quartier Schlossberg, учреждение будет расформировано с января 2026 года. Об этом сообщает ORF. Данный центр находится в Вене и рассчитан более чем на 200 мигрантов. Там успели побывать около 9 тысяч граждан Украины.

Если Quartier Schlossberg будет закрыт, то в Австрии больше не останется миграционных центров для украинцев, ранее уже прекратили свою деятельность аналогичные учреждения в других австрийских городах. На данный момент в Вене социальную помощь получают более 10 тысяч украинцев. Власти страны не раз намекали, что устали заниматься вопросами мигрантов, потоком прибывающих с Украины. Тем более что многие из них отказываются работать и требуют жильё и пособий.

Ранее сообщалось, что украинским беженцам, находящимся в США по программе Uniting for Ukraine (U4U), теперь будет необходимо платить по 1000 долларов, чтобы остаться в стране. Новые правила вступили в силу 16 октября.