Повар на СВО показал Life.ru, как коптит курицу для российских бойцов, — получается вкуснее домашней

Жизнь солдата в Донбассе полна опасностей, но и ароматный запах копчёной курицы в ней тоже присутствует. Причиной тому является военнослужащий по имени Данила с позывным Аксель. Он учился в кулинарном училище, а теперь поражает наших штурмовиков гастрономическими «ударами» в самое сердце. Об этом Life.ru рассказала пресс-служба общественного движения «Общероссийский народный фронт».

Приготовление курицы. Видео © Общероссийский народный фронт

Процесс прост и понятен. Тушки сначала просаливают, потом насаживают на крюк. Кожа схватывается после секундного обливания кипятком — мясо держит форму и становится аппетитнее. Дальше — сушка, медленный дым и терпеливое ожидание. Дверь коптильни приоткрыта, внутри готовится фронтовой деликатес.

Весь процесс занимает около шести часов, но на выходе по вкусу получается такое, чего не встретишь ни в одном московском ресторане.

Кстати, в зоне СВО у ВС РФ есть своя «служба доставки». Летом солдаты рассказывали, как им прямо на позиции доставляют горячую еду и медикаменты беспилотниками. Бойцы воодушевляются, едва завидев «дрон-официант», поскольку это даёт понять, что в тылу о них помнят.