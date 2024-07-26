Меню в Советской армии: как солдаты выживали с такой едой

Об изысканных блюдах в Советской армии речи, конечно же, не шло, но и нормальной едой не пахло. Порции были достаточно большими, вот только доедать их мало кому хотелось, но из-за отсутствия альтернативы приходилось. Затраты на армию в те времена, как, впрочем, и сейчас, забирали большую часть бюджета государства, поэтому экономить старались практически на всём. Еда для советского солдата была не удовольствием, а средством, чтобы жить. Life.ru решил рассказать про меню Советской армии и о том, как солдаты выживали с такой едой.

Каша — лучший друг солдата

Каши в меню Советской армии были разнообразные, но объединяло их одно — плохой вкус. Фото © ТАСС / Александр Дитлов

В Советской армии было несколько видов каш: одна хуже другой. Чаще всего подавали перловую, причём не только на завтрак. Повара позиционировали её как самостоятельное блюдо, поэтому никакого мяса к каше не прилагалось. Лишь в выходные к перловке добавляли куриное яйцо, тогда она становилась чуть вкуснее. Ещё одна нелюбимая каша военнослужащих носила прозвище Кирза. Дело в том, что её консистенция была очень клейкой, с множеством комков, а на поверхности всегда образовывались пузырьки, напоминающие материал кирзовых сапог. Также в "роскошное" меню Советской армии входила и гороховая каша. Готовить её почему-то не умели: она вечно была недоваренной, клейкой, да и в целом несъедобной.

Даже борщ испортили

На обед традиционно подавали супы, чаще всего это был борщ, если его можно так назвать. На привычный вкусный и всеми любимый суп он был мало похож. Главным ингредиентом была капуста, мясо клали только по праздникам в виде тушёнки. Чтобы добавить сытности, в борще использовали сало или обычный жир. В общем, приятного в таком обеде было мало.

А что на второе?

Чем кормили солдат в СССР: чаще всего военным на гарнир подавали разные виды капусты. Фото © ТАСС / Евгений Халдей

А на второе давали мясо, но только чуть-чуть. Конечно, обычно к нему шёл гарнир. Чаще всего потчевали солдат разными видами капусты: квашеной, тушёной или просто свежей. Это больше напоминало рацион кролика, а не человека. Иногда гарнир заменяли на картофельное пюре, с комочками, разумеется. Иногда в нём даже оставались кусочки кожуры. Чтобы сделать пюре "вкуснее", повара заправляли его томатной пастой, пожаренной на комбижире.

Рыбка "приплывала" редко

Рыба в меню, естественно, была, но крайне редко, иногда её могли дать лишь три раза в год. В такие дни у солдат был праздник. Как правило, рыбу выдавали в консервах, но даже это было деликатесом после бесконечного многообразия капусты. Кто-то умудрялся припрятать консервы и хранил для подходящего случая или праздника.

Десерт

Десерты в Советской армии: конфеты по праздникам, а хлеб с маслом каждый день. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Конечно, о каких-нибудь пирожных солдаты Советской армии и мечтать не могли, но вот кисель им давали частенько. Хоть его консистенция оказывалась, мягко говоря, неприятной, зато он был сладким, и даже отдалённо чувствовался фруктовый вкус. Также солдаты любили намазать масло на хлеб, со сладким чаем получалось идеальное сочетание. По праздникам военным давали немного конфет.