Подмосковные пожарные откачали голубей с помощью крошечной кислородной маски
Обложка © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»
Во время тушения возгорания в Подмосковье пожарные спасли голубей. Они помогли птицам с помощью крошечной кислородной маски. Об этом сообщает «Мособлпожспас».
Пожарные спасли голубей при ликвидации возгорания в Подмосковье. Видео © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»
Возгорание произошло на складе в Люберцах. Объект находился рядом с голубятней. Прибывшие на место сотрудники Мособлпожспаса обнаружили, что в пристройке огнём заблокированы голуби.
Птицы были эвакуированы, некоторым из них потребовалась помощь с применением кислородной маски. Спасённых пернатых передали владельцу.
Ранее сообщалось, что в результате ночного пожара в жилом доме в Новосибирске, произошедшего в ночь на 18 октября, погибли четыре человека. По предварительной информации, строение кто-то специально поджёг.
