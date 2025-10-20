Сектор Газа
20 октября, 14:59

Подмосковные пожарные откачали голубей с помощью крошечной кислородной маски

Во время тушения возгорания в Подмосковье пожарные спасли голубей. Они помогли птицам с помощью крошечной кислородной маски. Об этом сообщает «Мособлпожспас».

Пожарные спасли голубей при ликвидации возгорания в Подмосковье. Видео © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Возгорание произошло на складе в Люберцах. Объект находился рядом с голубятней. Прибывшие на место сотрудники Мособлпожспаса обнаружили, что в пристройке огнём заблокированы голуби.

Птицы были эвакуированы, некоторым из них потребовалась помощь с применением кислородной маски. Спасённых пернатых передали владельцу.

Жительница Братска выжила в страшном пожаре благодаря 12-летней школьнице
Ранее сообщалось, что в результате ночного пожара в жилом доме в Новосибирске, произошедшего в ночь на 18 октября, погибли четыре человека. По предварительной информации, строение кто-то специально поджёг.

