Подмосковные пожарные откачали голубей с помощью крошечной кислородной маски

Во время тушения возгорания в Подмосковье пожарные спасли голубей. Они помогли птицам с помощью крошечной кислородной маски. Об этом сообщает «Мособлпожспас».

Пожарные спасли голубей при ликвидации возгорания в Подмосковье. Видео © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Возгорание произошло на складе в Люберцах. Объект находился рядом с голубятней. Прибывшие на место сотрудники Мособлпожспаса обнаружили, что в пристройке огнём заблокированы голуби.

Птицы были эвакуированы, некоторым из них потребовалась помощь с применением кислородной маски. Спасённых пернатых передали владельцу.

