Учёные из России и Индии создали мощное оружие против стафилококка

Российские и индийские учёные синтезировали новое химическое соединение, демонстрирующее высокую эффективность против золотистого стафилококка и других устойчивых к антибиотикам бактерий. Об этом сообщили в отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета.

«В сравнении с диклофенаком оно оказывает более высокое ингибирующее действие при более низких концентрациях», — пояснил профессор УрФУ Григорий Зырянов.

Исследователи модифицировали молекулы ибупрофена и мефенаминовой кислоты, добавив к ним элементы азогетерациклов. Из восьми созданных соединений два показали выраженную противовоспалительную и антибактериальную активность.

Наибольшую эффективность соединение проявило против золотистого стафилококка — наиболее агрессивного и распространённого возбудителя инфекций, вызывающего более 60% стафилококковых заболеваний. Разработка может стать основой для новых лекарств против антибиотикорезистентных инфекций.

Ранее согласно исследованиям ученых Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, в борьбе с устойчивой к антибиотикам бактерией Klebsiella pneumoniae был обнаружен перспективный бактериофаг KlebP_265. Данный вирус, выделенный из образцов мокроты пациентов с пневмонией, продемонстрировал способность разрушать защитную капсулу патогена, что недостижимо для большинства антибиотиков.