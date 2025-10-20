Стало известно, на машины каких цветов чаще всего гадят птицы

Пернатые больше любят сбрасывать помёт на коричневые, красные и чёрные авто. А вот светлые тона привлекают их заметно меньше. Об этом свидетельствуют данные исследования Alan's Factory, основанного на опросе 1000 американских автовладельцев.

«Коричневые, красные и чёрные автомобили привлекали наибольшее нежелательное внимание, в то время как для более светлых цветов, таких как белый и серебристо-серый, оно оказалось ниже», — сказано в исследовании.

По данным опроса, 58% владельцев замечают птичьи «метки» на своих машинах более одного раза в день, а у 29% сложилось ощущение, что птицы целенаправленно выбирают их транспорт. Среди брендов‑лидеров по частоте подобных атак оказались Lexus, Tesla и Dodge — любимые «унитазы» пернатых.

Ранее юрист заявила, что за кормление птиц в городе можно схлопотать немалый штраф, если делать это неправильно. В первый раз вы отдадите от двух до трёх тысяч рублей, а во второй раз сумма увеличится. Связано это, конечно, с помётом.