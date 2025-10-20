Британия и Польша завершают работу над договором по сдерживанию России

Польша и Великобритания завершают подготовку двустороннего соглашения о безопасности, направленного на усиление мер против России. Об этом сообщает издание Times со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

В документе будут зафиксированы конкретные шаги по так называемому «сдерживанию Российской Федерации». Помимо этого, соглашение включает положения о совместной борьбе с нелегальной миграцией и организацией каналов незаконной переправки людей через границы.

Ранее Life.ru сообщал, что 15 октября правительство Великобритании ввело новые санкционные ограничения против России, распространившиеся на нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл», ряд банковских учреждений, а также 51 судно и другие организации, связанные, по версии Лондона, с российским государством. В отношении «Роснефти» и «Лукойла» введён полный заморозок активов, запрет на трастовые услуги и транспортные ограничения, включая запрет на заход судов компаний в порты Великобритании и полёты их воздушных судов над британской территорией. Как поясняется в официальном сообщении, эти меры обусловлены стратегической значимостью энергетического сектора для российской экономики.