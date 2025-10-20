Ростовская полиция пообещала 500 тыс. за информацию об убийце двух пенсионерок

Полиция Ростовской области обратилась к местным жителям с просьбой о помощи в раскрытии жестокого убийства двух пожилых женщин, совершённого в станице Тацинской. Об этом сообщает Главное управление МВД России по региону.

Трагедия произошла 16 марта в частном доме, где были обнаружены тела 64-летней хозяйки и её 65-летней сиделки. Одна из женщин скончалась от колото-резаных ранений, другая — от черепно-мозговой травмы.

Несмотря на то, что ценные вещи в доме остались нетронутыми, мотив преступления пока не установлен. За достоверную информацию, которая поможет раскрыть преступление, ведомство назначило награду в размере 500 тысяч рублей.

