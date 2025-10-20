Сектор Газа
20 октября, 16:19

Каллас призвала Киев не признавать Донбасс российским

Обложка © ТАСС / АР

Евросоюз советует Киеву не признавать территорию Донбасса российской, даже если речь идёт о возможности завершить конфликт. Об этом сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

«Мы считаем, что Украина не должна отдавать территории России. <…> Конечно, тут много сложностей. Один вопрос, какие территории вы можете отбить обратно, но совершенно иной вопрос, признаёте ли вы [эти регионы] территорией другой страны», — сказала она.

В пример Каллас привела ситуацию, когда несколько западных государств отказались признавать возвращение Эстонии в состав СССР по результатам завершения Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп настаивал на территориальных уступках в отношении Донбасса и допускал резкие высказывания на встрече с Владимиром Зеленским, в том числе предупреждая о потенциальных последствиях продолжения конфликта для Украины. Однако глава киевского режима упрямо отверг предложение признать Донбасс российским.

