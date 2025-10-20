Сектант умер во время сеанса «очищения» в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге 39-летний мужчина погиб во время проведения опасного оккультного ритуала в собственной квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Иван, недавно переехавший в Северную столицу из Комсомольска-на-Амуре, увлекся радикальными эзотерическими практиками и попал под влияние сомнительной религиозной группы. В отсутствие своей девушки он решил провести сеанс «полного очищения», предварительно предупредив друзей о возможной смерти.

Прибывшие по вызову медики обнаружили мужчину без сознания под капельницей с неизвестным химическим раствором, но спасти его не удалось. Правоохранительные органы проводят проверку по факту трагического инцидента.

