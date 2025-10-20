Санду направила досудебную претензию критиковавшему её журналисту Гонца

Президент Молдавии Майя Санду инициировала досудебное разбирательство в отношении журналиста Георге Гонца, требуя публичного опровержения его высказываний и компенсации морального вреда. О факте подачи претензии сообщил в соцсетях сам Гонца, а также эту информацию подтвердил советник главы республики Игорь Захаров.

«Майя Санду требует у меня 100 тыс. леев [$5,7 тыс]. Через своего адвоката она направила мне предварительное ходатайство, в котором требует от меня опровергнуть заявления, сделанные мной в видеоматериале в отношении её персоны; публично извиниться, удалить видеозаписи из всех мест их публикации и выплатить ей компенсацию в размере 100 тыс. леев за моральный ущерб, который я якобы ей нанёс. В противном случае, как указано в предварительном ходатайстве, она подаст на меня в суд. До встречи в суде», — написал Гонца в соцсети.

Журналист, долгое время ведущий политическую программу на местном телеканале, известен резкой критикой в адрес Санду. Он неоднократно обвинял президента в некомпетентном руководстве страной, применении судебной системы для давления на оппонентов, а также в потворстве коррупции внутри правительства и правящей партии.

Напомним, в начале месяца стало известно, что Майя Санду оказалась вовлечена в громкий судебный процесс против своей односельчанки Анны Михалаке, которая в соцсети обвинила деда президента, Михаила Санду, в причастности к советским репрессиям и доносительстве. В ответ глава государства подала иск о клевете. Адвокат пенсионерки заявил о наличии в европейских архивах документов, подтверждающих эти сведения, и безуспешно ходатайствовал о назначении психиатрической экспертизы для Санду, которую охарактеризовал как склонную к агрессивному поведению и патологической лжи. В рамках иска президент потребовала с Михалаке компенсацию в 3 тысячи долларов, что многократно превышает её годовой доход, а сама женщина после своего поста столкнулась с давлением и уже четыре месяца не может устроиться на работу в сферу образования, где наблюдается кадровый дефицит.