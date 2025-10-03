Майя Санду требует компенсацию от односельчанки за слова о деде-доносчике

Президент Молдавии Майя Санду стала участницей резонансного судебного разбирательства со своей односельчанкой Анной Михалаке, связанного с публичным заявлением пенсионерки о причастности деда главы государства к советским репрессиям. Об этом сообщает информационный портал Gagauznews.

Конфликт возник в октябре 2024 года после публикации Михалаке в запрещённой социальной сети, где бывшая учительница утверждала, что дед президента Михаил Санду в период советской власти занимался доносительством и участвовал в организации депортаций молдавского населения. В ответ на это Санду инициировала судебный иск, обвинив пенсионерку в клевете и ущемлении чести, достоинства и деловой репутации.

Адвокат Анны Михалаке Игорь Хлопецкий заявил о наличии документальных свидетельств, подтверждающих участие Михаила Санду в репрессивных мероприятиях, которые хранятся в архивах одной из стран Европейского союза. Юрист также ходатайствовал о назначении стационарной психиатрической экспертизы в отношении президента, характеризуя её поведение как агрессивное и сопровождающееся патологической ложью, однако суд отклонил данное ходатайство.

Президент требует с пенсионерки компенсацию в размере 3 тысяч долларов (243 тысячи рублей), что в пятнадцать раз превышает её годовой доход. Стоит отметить, что ежемесячная пенсия Анны Михалаке составляет менее 3,2 тысячи леев (15 тысяч рублей).

После публикации своего поста женщина лишилась возможности работать, столкнувшись с давлением со стороны активистов правящей партии «Действие и солидарность», и уже четыре месяца не может трудоустроиться в сфере образования, несмотря на острую нехватку педагогических кадров.