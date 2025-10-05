Майя Санду поддержала беспорядки в Грузии, на которых пострадал 21 полицейский

Президент Молдавии Майя Санду высказала солидарность с гражданами Грузии, участвующими в массовых акциях протеста. Соответствующее сообщение она опубликовала в соцсети X.

«Мои мысли с народом Грузии, который отстаивает свободу и своё европейское будущее. Демократию невозможно заставить замолчать. Молдова на вашей стороне», — написала Санду.