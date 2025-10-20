Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 18:17

Бойца Александра Емельяненко выписали из больницы в Москве — видео

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Российский боец Александр Емельяненко покинул больницу, где ему проводились плановые процедуры. Атлет провёл несколько дней в клинике. Как утверждается, это было медицинское учреждение при МГУ. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ваха Шанхоев.

«Александра выписали. У него всё в порядке», подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Емельяненко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexemelyanenko

Информацию о своей выписке подтвердил и сам спортсмен. Он разместил в соцсети ролик, где выходит из клиники, опираясь на палочку, и садится в автомобиль. Емельяненко выглядит бодро, улыбается, но его движения ещё скованны. Комментировать своё здоровье и озвучивать диагноз чемпион не стал. По сообщениям СМИ, у Емельяненко проблемы неврологического характера.

«Меня выписали из медицинского центра при МГУ! Спасибо вам большое, доктора, за всё, что вы делаете!» написал атлет под роликом.

Младший из братьев Емельяненко скоро выйдет на свободу по УДО
Младший из братьев Емельяненко скоро выйдет на свободу по УДО

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что полностью отказался от употребления алкоголя. В беседе с блогером Станиславом Роженьковым, он признался, что в один момент пагубная привычка едва не привела к летальному исходу. Сейчас борцу 44 года. В его копилке 29 побед, 9 поражений и 1 ничья.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Александр Емельяненко
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar