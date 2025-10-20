Бойца Александра Емельяненко выписали из больницы в Москве — видео

Российский боец Александр Емельяненко покинул больницу, где ему проводились плановые процедуры. Атлет провёл несколько дней в клинике. Как утверждается, это было медицинское учреждение при МГУ. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ваха Шанхоев.

«Александра выписали. У него всё в порядке», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Емельяненко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexemelyanenko

Информацию о своей выписке подтвердил и сам спортсмен. Он разместил в соцсети ролик, где выходит из клиники, опираясь на палочку, и садится в автомобиль. Емельяненко выглядит бодро, улыбается, но его движения ещё скованны. Комментировать своё здоровье и озвучивать диагноз чемпион не стал. По сообщениям СМИ, у Емельяненко проблемы неврологического характера.

«Меня выписали из медицинского центра при МГУ! Спасибо вам большое, доктора, за всё, что вы делаете!» — написал атлет под роликом.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что полностью отказался от употребления алкоголя. В беседе с блогером Станиславом Роженьковым, он признался, что в один момент пагубная привычка едва не привела к летальному исходу. Сейчас борцу 44 года. В его копилке 29 побед, 9 поражений и 1 ничья.