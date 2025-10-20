Глава США Дональд Трамп отклонил предложение о предоставлении Украине военных возможностей, способных привести к поражению России. С соответствующим вопросом к американскому лидеру обратилась австралийская журналистка во время его встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

«Если бы знали хоть что-то о том, о чём говорите…» — начал отвечать американский лидер, но журналистка его перебила, заявив, что хорошо понимает тему.

Президент США парировал утверждение журналистки о её компетентности в данном вопросе, заявив, что ситуация сложнее, чем она её излагает. Он пояснил, что Вашингтон находится в процессе переговоров о заключении сделки, от результата которых, по его словам, зависит, удастся ли избежать больших человеческих жертв.

Если верить западной прессе, нечто похожее произошло и во время недавнего приёма Владимира Зеленского в Белом доме. Так, Washington Post утверждает, что американский лидер и слушать не желал о передаче Киеву ракет «Томагавк», практически полностью игнорировал гостя и сокрушался о том, как Нобелевский комитет не присудил ему премию мира.