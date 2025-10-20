Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 07:09

Politico: Путин изменил мнение Трампа по Украине одним телефонным звонком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /studioflara

Телефонная беседа с президентом РФ Владимиром Путиным заставила главу США Дональда Трампа вновь изменить мнение об украинском конфликте. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Кажется, что одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по вопросу Украины», — констатировал источник.

Недавно Трамп раздумывал о передаче Киеву ракет Tomahawk, однако после разговора с Путиным он резко заговорил о территориальных уступках со стороны Украины.

Напомним, что визит Владимира Зеленского в Белый дом полностью провалился уже тогда, когда на пороге его встретил Дональд Трамп, находящийся под впечатлением от своего разговора с Путиным. Американские СМИ пишут, что переговоры с украинским политиком были очень напряжёнными, а глава Белого дома постоянно повышал голос, матерился и даже отшвырнул принесённые Зеленским карты линии фронта. Американский лидер заявил, что США не могут передать Украине всё своё оружие и потребовал от главы киевского режима принять условия РФ или быть уничтоженным.

