Politico: Путин изменил мнение Трампа по Украине одним телефонным звонком
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /studioflara
Телефонная беседа с президентом РФ Владимиром Путиным заставила главу США Дональда Трампа вновь изменить мнение об украинском конфликте. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
«Кажется, что одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по вопросу Украины», — констатировал источник.
Недавно Трамп раздумывал о передаче Киеву ракет Tomahawk, однако после разговора с Путиным он резко заговорил о территориальных уступках со стороны Украины.
Напомним, что визит Владимира Зеленского в Белый дом полностью провалился уже тогда, когда на пороге его встретил Дональд Трамп, находящийся под впечатлением от своего разговора с Путиным. Американские СМИ пишут, что переговоры с украинским политиком были очень напряжёнными, а глава Белого дома постоянно повышал голос, матерился и даже отшвырнул принесённые Зеленским карты линии фронта. Американский лидер заявил, что США не могут передать Украине всё своё оружие и потребовал от главы киевского режима принять условия РФ или быть уничтоженным.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.