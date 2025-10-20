Politico: Путин изменил мнение Трампа по Украине одним телефонным звонком

Телефонная беседа с президентом РФ Владимиром Путиным заставила главу США Дональда Трампа вновь изменить мнение об украинском конфликте. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Кажется, что одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по вопросу Украины», — констатировал источник.

Недавно Трамп раздумывал о передаче Киеву ракет Tomahawk, однако после разговора с Путиным он резко заговорил о территориальных уступках со стороны Украины.