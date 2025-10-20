Трамп заставил Зеленского слушать жалобы о Нобелевке вместо разговора про «Томагавки»
Президент США Дональд Трамп то и дело разглагольствовал о Нобелевской премии во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Он игнорировал слова киевского гостя, продолжая жаловаться, что награда не досталась ему. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп слушал Зеленского, но диалог не был двусторонним, потому что мысли главы Белого дома в этот момент были заняты другим.
«Трамп всё говорил и говорил о своём недовольстве тем, что ему не досталась Нобелевская премия мира», — рассказал неназванный европейский дипломат.
Напомним, что Нобелевскую премию вместо него получила оппозиционер из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Кстати, спустя какое-то время после получения награды она начала призывать США ввести войска в её страну, пообещав отдать Штатам всю венесуэльскую нефть, если она вдруг станет президентом.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский разочаровался в подходе США к решению украинского вопроса после поездки в Вашингтон. Известно также, что в этот раз Трамп впервые проговорил, что гарантии безопасности нужны не только Украине, но и России. Украинской делегации это не понравилось, однако глава киевского режима позже заявил, что страны приблизились к миру.
